Facebook запретил пользователям размещать инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера.
Как сообщает CNN, Соцсеть также объявила об удалении подобного контента со страниц пользователей соцсети.
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В частности, пользователям категорически запрещено размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.
Напомним, ранее суд в США заблокировал запланированную на начало августа публикацию в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Судья посчитал, что такая публикация может нанести непоправимый вред гражданам страны.
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