Мир фото Facebook будет удалять страницы с чертежами оружия для 3D-принтера

2018-08-10 14:16 225

Facebook запретил пользователям размещать инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера.

Как сообщает CNN, Соцсеть также объявила об удалении подобного контента со страниц пользователей соцсети.

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В частности, пользователям категорически запрещено размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.

Напомним, ранее суд в США заблокировал запланированную на начало августа публикацию в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Судья посчитал, что такая публикация может нанести непоправимый вред гражданам страны.

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