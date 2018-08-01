Политика Facebook массово удаляет страницы и аккаунты за "недостоверное поведение"

2018-08-02 09:13 297

Руководство соцсети Facebook уведомило власти США об удалении десятков аккаунтов, которые отличались "скоординированным недостоверным поведением".

Из Facebook и Instagram были удалены 32 страницы и аккаунта. По данным руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.

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Как говорится в сообщении компании, обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе. В Facebook пока не смогли установить, кто стоит за этими аккаунтами.

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Напомним, в ноябре в США пройдут выборы в палату представителей в Конгрессе.

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