Политика Facebook массово удаляет страницы и аккаунты за "недостоверное поведение"

2018-08-02 09:13 297

Руководство соцсети Facebook уведомило власти США об удалении десятков аккаунтов, которые отличались "скоординированным недостоверным поведением".

Из Facebook и Instagram были удалены 32 страницы и аккаунта. По данным руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.

СБОЙ В FB: МИЛЛИОН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА" БЫЛИ РАЗБЛОКИРОВАНЫ

Как говорится в сообщении компании, обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе. В Facebook пока не смогли установить, кто стоит за этими аккаунтами. 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ О ПОЛИТИКЕ В FACEBOOK ПОНАДОБИТСЯ ПАСПОРТ, КОД, СТРАХОВКА И ПРАВА

Напомним, в ноябре в США пройдут выборы в палату представителей в Конгрессе.

FACEBOOK ОБЯЖУТ РАСКРЫВАТЬ ИМЕНА ЗАКАЗЧИКОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

Еще по теме

фото Масштабная утечка данных: уволен директор по безопасности Facebook

2018-08-02 12:43 141

Цукерберг теряет миллиарды - акции Facebook обвалились еще на 24%

2018-07-27 16:27 906

Сбой в Facebook: почти миллион пользователей из "черного списка" были разблокированы

2018-07-03 11:42 900

Facebook закрыл для китайской компании Huawei доступ к данным своих пользователей

2018-06-08 14:15 2661

Еще новости в разделе "Политика"

МИД Турции пригрозил Вашингтону достойным ответом на неуважение и санкции

2018-08-02 13:44 93

фото Масштабная утечка данных: уволен директор по безопасности Facebook

2018-08-02 12:43 141

Сенат США одобрил выдачу Украине 250 млн долларов кредита на кибербезопасность

2018-08-02 10:14 237

Facebook массово удаляет страницы и аккаунты за "недостоверное поведение"

2018-08-02 09:13 297
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

МИД Турции пригрозил Вашингтону достойным ответом на неуважение и санкции 2018-08-02 13:44 93
фото Масштабная утечка данных: уволен директор по безопасности Facebook 2018-08-02 12:43 141
Сенат США одобрил выдачу Украине 250 млн долларов кредита на кибербезопасность 2018-08-02 10:14 237
Facebook массово удаляет страницы и аккаунты за "недостоверное поведение" 2018-08-02 09:13 297

Лента

14:13 Вятрович в шоке: В Украине нашли уцелевшие памятники Ленину и Марксу
13:44 МИД Турции пригрозил Вашингтону достойным ответом на неуважение и санкции
13:12 Из-за жары в Киеве воздух достиг предельно допустимой концентрации загрязнения
фото 12:43 Масштабная утечка данных: уволен директор по безопасности Facebook
КАРТА 12:16 На Донбассе ранены трое украинских военных, еще один пропал без вести
11:42 В Киеве водитель стрельбой разогнал протестующих, перекрывших улицу Туполева
КАРТА 11:15 Сегодня в Украине установится сухая и очень жаркая погода
фото 10:41 На купол Рады ставят польские стекла - ремонт обойдется в 7 миллионов
10:14 Сенат США одобрил выдачу Украине 250 млн долларов кредита на кибербезопасность
09:40 В госказне осталось менее 2 млрд гривен против 44 млрд в прошлом году