Украина документ Композитор Александра Пахмутова попала в "Чистилище" Миротворца

2018-08-10 16:27 198

Композитор Александра Пахмутова попала в базу данных ресурса Миротворец, о чем свидетельствует соответствующая запись на сайте.

В качестве причины указано "открытое оправдание российской агрессии против Украины".

На ресурсе приводится гиперссылка и скрины страницы сайта Кремля с записью встречи Путина с композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым, во время которой она заявиляет: "Спасибо вам за Крым".

Встреча состоялась осенью 2014 года.

Напомним, Александра Пахмутова является автором более 400 известных песен.