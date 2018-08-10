Украина Первый звонок 2018. Линейки в школах пройдут 1 и 3 сентября

2018-08-11 15:00 399

В Минобразования пояснили, когда в школах Украины пройдут торжественные линейки к 1 сентября, ведь в этом году дата выпадает на субботу.

В Министерстве образования и науки сообщили, что решение о том, проводить ли первый звонок в субботу, 1 сентября, или в понедельник, 3 сентября, каждая школа будет решать самостоятельно, - пишет УНН.

В министерстве отметили, что вопрос организации образовательного процесса в школах относится к исключительной компетенции учебного заведения.

"Решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведенным как 1 сентября, так и 3 сентября", - сообщили в МОН.