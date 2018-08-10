Украина Первый звонок 2018. Линейки в школах пройдут 1 и 3 сентября

2018-08-11 15:00 399

 

В Минобразования пояснили, когда в школах Украины пройдут торжественные линейки к 1 сентября, ведь в этом году дата выпадает на субботу.

В Министерстве образования и науки сообщили, что решение о том, проводить ли первый звонок в субботу, 1 сентября, или в понедельник, 3 сентября, каждая школа будет решать самостоятельно, - пишет УНН.

В министерстве отметили, что вопрос организации образовательного процесса в школах относится к исключительной компетенции учебного заведения.

"Решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведенным как 1 сентября, так и 3 сентября", - сообщили в МОН.

Еще по теме

Синоптики рассказали о погоде на первый день июля

2018-07-01 12:30 1458

Минобразования не будет отменять школьные линейки из-за отравлений

2018-05-23 19:32 3044

видео Первый полуфинал Евровидения в Лиссабоне

2018-05-08 18:39 4184

Принимать в первый класс маленьких украинцев будут по новым правилам

2018-02-18 12:30 22905

Еще новости в разделе "Украина"

Первый звонок 2018. Линейки в школах пройдут 1 и 3 сентября

2018-08-11 15:00 399

Банки избавятся от банковской тайны

2018-08-11 13:00 399

Турчинов высказался о повышении зарплат военным

2018-08-11 12:30 261

документ Композитор Александра Пахмутова попала в "Чистилище" Миротворца

2018-08-10 16:27 519
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Первый звонок 2018. Линейки в школах пройдут 1 и 3 сентября 2018-08-11 15:00 399
Банки избавятся от банковской тайны 2018-08-11 13:00 399
Турчинов высказался о повышении зарплат военным 2018-08-11 12:30 261
документ Композитор Александра Пахмутова попала в "Чистилище" Миротворца 2018-08-10 16:27 519

Лента

15:00 Первый звонок 2018. Линейки в школах пройдут 1 и 3 сентября
14:30 Видео с попыткой муравья похитить бриллиант стало интернет-хитом
14:00 Макрон и Путин обсудили Сирию и Сенцова
13:30 У Сенцова устроили многочасовой медицинский консилиум – журналист
13:00 Банки избавятся от банковской тайны
12:30 Турчинов высказался о повышении зарплат военным
12:00 Лукашенко: РФ ведет себя варварски по отношению к нам
фото 11:30 У Украины появилось новое мощное оружие, которого нет в России – Турчинов
11:00 В Украине могут кончиться деньги на пенсии и зарплаты - Bloomberg
10:30 Порошенко предупредил европейцев о "троянском коне" Кремля