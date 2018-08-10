Политика У Сенцова устроили многочасовой медицинский консилиум – журналист

2018-08-11 13:30 303

У политзаключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова провели длительный консилиум с участием врачей.

Об этом сообщила в Facebook российский журналист Виктория Ивлева.

"Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы", - написала она.

По словам Ивлевой, в Лабытнанги по-прежнему находится епископ Григорий Михнов-Вайтенко, который добивается встречи с Сенцовым.

"В субботу и воскресенье свидания по распорядку колонии запрещены, но епископ не оставляет надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-нибудь невероятного чуда", - говорит журналистка.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон спросил о здоровье Сенцова президента РФ Владимира Путина во время их телефонного разговора. Тот пообещал ему "в скором времени" предоставить эту информацию.

При этом французский лидер призвал Россию найти "гуманитарное решение" по Сенцову.

В то же время специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter, что призывает Россию срочно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

"Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть", - говорится в твите.

Волкер предположил, что "признания" свидетелей по делу Олега, скорее всего, были получены под пытками. "Россия должна быть лучше этого", - отметил он.