Украина Розенко рассказал почему люди с большим трудовым стажем получают маленькие пенсии и когда это изменится

2018-08-12 10:57 189

Уже в 2018 году украинцев ожидает новое повышение пенсий. Это коснется пенсионеров с большим трудовым стажем и маленькой зарплатой. Повышение размера пенсий украинцам будет зависеть от доходов Пенсионного фонда. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Наиболее остро сегодня вопрос стал для чернобыльцев, и нужно учесть одну из главных проблем пенсионной реформы. Очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем, 35–45 лет, но малой заработной платой. Мы работаем, и президент обращался к правительству, и глава правительства это обещал - что все-таки вопрос большого стажа и маленькой зарплаты должен быть пересмотрен", - заявил Розенко.

"Я знаю, что Минсоцполитики сейчас готовит соответствующие расчеты и предложения, и на мой взгляд, это вопрос очень болезненный. Но не наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату. Однако мы не можем пройти мимо этой проблемы, и все-таки нужно этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу", - добавил министр.

В этом году правительство планирует повысить пенсии людям, которые имели низкую зарплату и большой трудовой стаж. Вопрос остается открытым, так как в Пенсионном фонде Украине не хватает свободных ресурсов.

Вице-премьер-министр добавил, что для повышения социальных выплат необходимо внести некоторые коррективы в действующее законодательство. Павел Розенко заверяет, что реформа должна заработать, так как есть инициатива правительства по поводу повышения пенсий отдельным категориям граждан.

"Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 миллиарда дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали. Тоже будет многое зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 гривен. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины. И вот аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы", - сказал Розенко.