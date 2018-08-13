Украина КАРТА Число обстрелов на Донбассе растет - сепаратисты применили управляемые ракеты

2018-08-13 08:09 243

В течение минувших суток сепаратисты 57 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцево, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Гнутово, а из минометов калибром 120 и 82 мм - наши позиции возле Крымского, Луганского, Майорска, Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского. В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника", - говорится в сообщении.

Также в течение текущих суток сепаратисты восемь раз открывали огонь по позициям сил ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины ранен.

По данным разведки, один сепаратист уничтожен, шесть получили ранения.

В штабе также отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил напряженная, но вполне контролируемая.

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