Политика Армия Турции готова провести масштабную военную операцию в Сирии

2018-08-13 10:11 228

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна находится на последней стадии подготовки новой военной операции в Сирии.

"С божьей помощью, в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность", - сказал Эрдоган.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, Анкара находится на последней стадии подготовки операции в новых сирийских регионах, чтобы, как и во время военных операции Щит Евфрата и Оливковая ветвь, обеспечить там стабильность.

Эрдоган также сказал, что из Турции в регионы, где проходили эти военные операции вернулись четверть миллиона человек.

Напомним, 20 января генштаб Вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн. Ее цель - создание 30-километровой буферной зоны вдоль границы, с тем, чтобы гарантировать, что в Турцию не проникнут "террористы".

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