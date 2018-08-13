Украина фото В районе Синельниково случайно нашли секретный арсенал террористов

2018-08-13 14:43 246

В лесопролосе возле села Зайцево Синельниковского района Днепропетровской области собиратель металлолома обнаружил крупный тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Как сообщили в региональном управлении Нацполиции, в выявленном схроне находилось более 8 кг взрывчатки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, два реактивных противотанковых гранатомета и шесть выстрелов к ним, 16 ящиков с патронами к разному оружию и 16 дымовых шашек.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины). Полицейские устанавливают происхождение оружия и причастных к оборудованию тайника. Все боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.