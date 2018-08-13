Украина Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро

2018-08-14 13:44 117

Сегодня, 14 августа, в связи с проведением матча "Динамо"- "Славия" столичное метро изменит график работы.

"С 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция ​​"Олимпийская", на выход - "Дворец спорта" , а станция "Площадь Льва Толстого" будет закрыта на вход", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что в случае необходимости после окончание футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

ГОЛКИПЕРА «ДИНАМО» ВО ВРЕМЯ МАТЧА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УКУСИЛА ОСА

Напомним, что во вторник, 14 августа, киевское "Динамо" сыграет с чешской "Славией" ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на столичном стадионе "Олимпийский", игра начнется в 19:30. Ранее команды уже встречались в Праге, игра завершилась вничью — 1:1.

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