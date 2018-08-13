Украина Разводят владельцев евроавто: в Украину пришла новая афера

2018-08-13 16:30 396

 

В Украине появилась новая схема мошенничества с автомобилями на еврономерах - теперь их отбирают настоящие хозяева: владельцы литовских фирм или иностранцы.

Об этом рассказал автоблогер Николай Бабиков. "Все происходит в лучших традициях сериала "Бригада". Приходят, отбирают и вы снова без авто", - говорит Бабиков.

По словам автоблогера, мошенничество основано на том, что в технический паспорт автомобиля вписан некий совладелец - иностранец или зарубежная частная компания.

"Когда люди берут авто на еврономерах, то на это не обращают внимания, или даже просят вписать себя в техпаспорт. Но это не имеет никакого значения. Там уже есть владелец - физическое лицо или зарубежная частная компания, у которой вы вроде как арендовали автомобиль. Потом эти люди появляются у вас, срывают номера и заявляют, что автомобиль их. Владелец фирмы говорит, мол, вы в аренду взяли авто, а теперь я его забираю, все - время истекло", - отметил Бабиков.

По его словам, такие случаи были уже в Одессе и Харькове. И сделать ничего нельзя, ведь формально они правы. "Единственное спасение - организовываться в группы и вызывать помощь в случае чего", - говорит Бабиков.

По его мнению, это новый вид мошенничества - хозяева литовских фирм просто договариваются и выбивают деньги. Чаще всего жертвами обмана становятся те украинцы, кто покупают авто на еврономерах уже здесь, в Украине.

Автоюрист Вадим Володарский говорит о другой проблеме для владельцев авто на еврономерах. Известно, если виновные водители таких автомобилей покидают место ДТП, отыскать того, кто возместит ущерб, невозможно. Но в случае, если сам водитель такой иномарки не виновен в аварии, добиться получения денег на ремонт будет очень сложно.

"Страховые компании просто отказываются выплачивать ущерб без доверенности настоящих владельцев. А где его взять? Решить проблему можно только через суд, а это займет очень много времени", - подытожил Володарский.

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