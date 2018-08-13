Украина В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии

2018-08-13 17:30 297

Европейская бизнес ассоциация поддерживает введение второго уровня пенсионного страхования, несмотря на предостережения МВФ

Оптимальным решением проблемы пенсионного обеспечения в Украине стало бы введение второго уровня обязательного пенсионного страхования (т.н. накопительной системы пенсий), считают в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В ЕБА отметили, что решение предложено в законопроекте № 6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, который был одобрен профильным парламентским комитетом в марте 2018 года.

Этот законопроект имеет более 10 положительных отчетов от отечественных и международных экспертов, а его положения соответствуют профильной директиве Европейского парламента и Совета ЕС, отмечают эксперты ЕБА.

"Система минимизирует коррупционные риски. Во-первых, за счет диверсификации накоплений населения между десятками негосударственных пенсионных фондов. Государственный ПФ (Пенсионный фонд. – Ред.) будет только администратором средств, фактическое управление ими будут осуществлять негосударственные пенсионные фонды. Во-вторых, у каждого гражданина будет возможность ежедневно контролировать состояние своих накоплений, правильность начисления прибыли", – отметили в ЕБА преимущества предложенной системы.

Европейская бизнес ассоциация обратилась к Международному валютному фонду (МВФ) и директорату Всемирного банка (ВБ) в Беларуси, Молдове и Украине с просьбой поддержать введение второго уровня пенсионного страхования в Украине по схеме, предложенной законопроектом № 6677.

"Надеемся, это поможет комплексно запустить процесс построения второго уровня пенсионного страхования, стабилизировать пенсионную систему в принципе", – отмечается в сообщении бизнес-ассоциации.

Ранее пы писали о том, что сторонниками введения второго уровня стали украинские чиновники, тогда как Международный валютный фонд высказался против такой затеи. В экспертном обществе отмечают, что главный фактор, который мешает внедрению – это отсутствие государственной ответственности перед вкладчиками.

Более подробно о том, что принесет украинцам второй уровень пенсионной системы, читайте в материале сайта "Сегодня": Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы.