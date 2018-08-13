Политика Волкер опубликовал ВИДЕО, на котором конвои РФ незаконно вторгаются в Украину

2018-08-13 19:00 231

Видео миссии ОБСЕ, на котором зафиксированы колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали обратно в РФ по грунтовой дороге в обход погранично-пропускных сооружений, является доказательством того, что Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в своем Twitter, пишет УП.

"На этих кадрах, снятых спецмониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу", - заявил он.

"Это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира", - добавил Волкер.

СММ ОБСЕ подтверждает, что ее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия зафиксировал колонны грузовиков, посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений.

"7 августа в 22:15 БПЛА обнаружил колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигались на восток по дороге у н. п. Чистяково (неподконтрольный правительству, 62 км к востоку от Донецка). Вблизи н. п. Маныч, что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая двигалась в западном направлении от границы с Российской Федерацией по этой же грунтовой дороге", - говорится в сообщении.