Украина В Украине собираются ограничить минимальную скорость интернета

2018-08-13 17:00 126

 

Министерство экономического развития и торговли намерено юридически закрепить ограничения минимальной скорости интернета в 30 Мбит/с, если для строительства инфраструктуры привлекаются государственные средства. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономразвития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

"Изменяем законодательство, а точнее, целый ряд нормативных актов, чтобы: провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа к интернету в Украине; юридически закрепить, что скорость интернета не должна быть меньше 30 мегабит/сек., если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства", – написал он.

Также Кубив отметил, что Минэкономразвития намерено стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие широкополосного интернета, в частности, для образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социальной инфраструктуры. При этом он сообщил, что Украина обменивается опытом с другими странами и ищет пути кооперации и сотрудничества.

«Это, в частности, страны-члены ЕС, Южная Корея, Япония и другие. Например, Израиль. Там недавно говорил о кибербезопасности, цифровой повестке дня для Украины и нашей работе по развитию цифровой экономики». – написал Кубив.

Также первый вице-премьер напомнил, что недавно правительство поддержало инициативу об упрощении доступа операторов телекоммуникаций к инфраструктуре. «Ожидаем, что это увеличит количество подключений к фиксированному широкополосному доступу с 5 до 19 млн пользователей», - сообщил Кубив.

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