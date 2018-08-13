Украина Владельцев авто на еврономерах ждут новые штрафы

2018-08-14 17:00 90

Если Верховная Рада примет законы Нины Южаниной, направленные на легализацию автомобилей на еврономерах, то это может сильно "ударить" по кошелькам владельцев транспортных средств.

Об этом пишет U-news.

Для того, чтобы поставить в Украине на учет автомобиль на иностранных номерах, его вначале нужно снять с регистрации в той стране, где его купили. И вот тут могут возникнуть проблемы.

Например, владельцу автомобиля придется платить штраф, если у транспортного средства истек срок страховки. Даже если страховка просрочена на 1-2 дня - штрафа не избежать.

За такое нарушение в европейских странах предусмотрен разный размер штрафа. В Польше, например, он равняется 1 000 евро.

Почти все украинцы, покупая авто в Европе, в обязательном порядке спрашивают о наличии страховки. Страховка обычно есть. Но как только машина продана и уехала в Украину, ее бывший владелец отказывается от страховки - он не хочет платить лишние деньги.

Вот и получается, что украинец, купивший автомобиль на еврономерах за 2-3 тыс. евро, будет вынужден платить чуть ли не половину его стоимости в качестве штрафа. А ведь еще могут оштрафовать и в Украине за нарушение срока ввоза.