Украина КАРТА Террористы Донбасса обстреливают позиции ВСУ из тяжелого вооружения

2018-08-14 11:42 159

В течение прошедших суток сепаратисты 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения. Двое военных получили ранения.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, террористы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов.

Также была применена артиллерия калибром 122 мм и минометы.

В ООС добавляют, что обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорского, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, сепаратисты обстреляли из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, с минометов калибром 120 мм позиции объединенных сил у Железного, Северного и Богдановки, а с минометов калибром 82 мм - позиции у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

"В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в заявлении.

В течение текущих суток противник дважды открывал огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.