Украина КАРТА Террористы Донбасса обстреливают позиции ВСУ из тяжелого вооружения

2018-08-14 11:42 159

В течение прошедших суток сепаратисты 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения. Двое военных получили ранения.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, террористы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов.

Также была применена артиллерия калибром 122 мм и минометы.

В ООС добавляют, что обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорского, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, сепаратисты обстреляли из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, с минометов калибром 120 мм позиции объединенных сил у Железного, Северного и Богдановки, а с минометов калибром 82 мм - позиции у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

"В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в заявлении.

В течение текущих суток противник дважды открывал огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

 

Еще по теме

КАРТА Пользуясь перемирием, сепаратисты усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы

2018-08-14 13:15 135

В Днепре грабители на авто с номерами "Свадьба" совершили налет на инкассаторов

2018-08-14 12:43 126

КАРТА Число обстрелов на Донбассе растет - сепаратисты применили управляемые ракеты

2018-08-13 08:09 348

КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 45 раз обстреляли позиции ВСУ, есть потери и раненные

2018-08-10 11:42 384

Еще новости в разделе "Украина"

Суд обязал Насирова носить электронный браслет и сдать загранпаспорта

2018-08-14 14:16 24

Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро

2018-08-14 13:44 90

КАРТА Пользуясь перемирием, сепаратисты усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы

2018-08-14 13:15 135

В Днепре грабители на авто с номерами "Свадьба" совершили налет на инкассаторов

2018-08-14 12:43 126
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Суд обязал Насирова носить электронный браслет и сдать загранпаспорта 2018-08-14 14:16 24
Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро 2018-08-14 13:44 90
КАРТА Пользуясь перемирием, сепаратисты усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы 2018-08-14 13:15 135
В Днепре грабители на авто с номерами "Свадьба" совершили налет на инкассаторов 2018-08-14 12:43 126

Лента

14:16 Суд обязал Насирова носить электронный браслет и сдать загранпаспорта
13:44 Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро
КАРТА 13:15 Пользуясь перемирием, сепаратисты усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы
12:43 В Днепре грабители на авто с номерами "Свадьба" совершили налет на инкассаторов
фото 12:14 Мегазвезды! Футболисты ровенского Вереса избили таксиста, который требовал оплату
КАРТА 11:42 Террористы Донбасса обстреливают позиции ВСУ из тяжелого вооружения
КАРТА 11:13 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, но жарко до +35°C
видео 10:41 Украинского чиновника силой накормили маргарином, который шел в детсады под видом масла
10:13 Антикорупционеров из АРМА подозревают в организации рейдерских схем - СМИ
10:12 Нардепы уже потратили на предвыборную рекламу более 150 миллионов