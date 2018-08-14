Мир Спецагента ФБР уволили за то, что два года назад критиковал Дональда Трампа

2018-08-15 08:11 183

В США, где свобода слова не пустая фраза и каждый имеет право на собственные взгляды, из ФБР уволили агента Питера Строка, который во время президентской компании 2016 года распространял текстовые сообщения с критикой Трампа. 

"В текстах, описывающих Трампа и его кампанию, фигурировали слова "идиот", "отвратительный", "угроза" и "бедствие". Также на месяц до выборов он написал, что Трампу никогда не стать президентом", - сообщает AP.

Увольнение стало тяжелым ударом для Строка, который 22 года проработал в ФБР. Он был ведущим исследователем по делу электронной почты Хиллари Клинтон в 2016 году.

TWITTER ЗАБАНИЛ АМЕРИКАНКУ, КОТОРАЯ ЕЖЕДНЕВНО СТАВИЛА 1000 ПОСТОВ ПРО ТРАМПА

Строк работал на ранних этапах российского расследования в 2016 году в команде специального адвоката в течение нескольких месяцев после того, как в мае 2017 года был назначен Роберта Мюллер.

Сам президент США прокомментировал увольнение в Twitter более чем лаконично, написав лишь "наконец его уволили".

ТРАМП ПОДДЕРЖАЛ БОЙКОТ КУЛЬТОВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ HARLEY-DAVIDSON

Еще по теме

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год

2018-08-14 20:30 381

Экс-советница Трампа пояснила, зачем записывала секретные разговоры в Белом доме

2018-08-14 09:11 390

фото Трамп поддержал бойкот культовой американской компании Harley-Davidson

2018-08-13 15:16 459

Трампу расширят полномочия - президент США сможет своим решением вводить санкции

2018-08-13 09:42 792

Еще новости в разделе "Мир"

Дочери Майкла Джексона сделали болезненную операцию без анестезии

2018-08-15 11:14 120

В своем доме умер известный детский писатель Эдуард Успенский

2018-08-15 10:13 150

Спецагента ФБР уволили за то, что два года назад критиковал Дональда Трампа

2018-08-15 08:11 183

Обрушение моста в Италии: число жертв превысило 20 человек

2018-08-14 21:30 450
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Дочери Майкла Джексона сделали болезненную операцию без анестезии 2018-08-15 11:14 120
В своем доме умер известный детский писатель Эдуард Успенский 2018-08-15 10:13 150
Спецагента ФБР уволили за то, что два года назад критиковал Дональда Трампа 2018-08-15 08:11 183
Обрушение моста в Италии: число жертв превысило 20 человек 2018-08-14 21:30 450

Лента

11:42 Вашингтон фактически разорвал исторический Договор по открытому небу с РФ
11:14 Дочери Майкла Джексона сделали болезненную операцию без анестезии
10:41 Луганские сепаратисты складывают оружие и сдаются украинским властям
10:13 В своем доме умер известный детский писатель Эдуард Успенский
КАРТА 09:40 Ситуация на Донбассе: под обстрелами погиб солдат ВСУ, еще трое получили ранения
09:24 Дмитрий Гордон выступил против передачи Киево-Печерской Лавры во владение Киевского Патриархата
09:12 Наставник Славии прокомментировал поражение своей команды в Киеве
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 Спецагента ФБР уволили за то, что два года назад критиковал Дональда Трампа
22:00 За неделю корью в Украине заболели 771 человек