Мир Спецагента ФБР уволили за то, что два года назад критиковал Дональда Трампа

2018-08-15 08:11 183

В США, где свобода слова не пустая фраза и каждый имеет право на собственные взгляды, из ФБР уволили агента Питера Строка, который во время президентской компании 2016 года распространял текстовые сообщения с критикой Трампа.

"В текстах, описывающих Трампа и его кампанию, фигурировали слова "идиот", "отвратительный", "угроза" и "бедствие". Также на месяц до выборов он написал, что Трампу никогда не стать президентом", - сообщает AP.

Увольнение стало тяжелым ударом для Строка, который 22 года проработал в ФБР. Он был ведущим исследователем по делу электронной почты Хиллари Клинтон в 2016 году.

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Строк работал на ранних этапах российского расследования в 2016 году в команде специального адвоката в течение нескольких месяцев после того, как в мае 2017 года был назначен Роберта Мюллер.

Сам президент США прокомментировал увольнение в Twitter более чем лаконично, написав лишь "наконец его уволили".

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