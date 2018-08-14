Политика Вашингтон фактически разорвал исторический Договор по открытому небу с РФ

2018-08-15 11:42 246

В соответствии с положениями оборонного бюджета США на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом, американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу.

Об этом говорится в пункте 1242 документа.

"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", – отмечается в тексте.

Также в нем указано, что под сертификатом подразумевается снятие с российской стороны ограничений после оценки выполнения ею пунктов договора.

Ответственность за оценку была возложена на госсекретаря США.

Напомним, договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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