Дочери Майкла Джексона сделали болезненную операцию без анестезии

Дочь Майкла Джексона, 20-летнюю Пэрис, экстренно прооперировали. По словам девушки, у нее было удалено с тела кнупное гнойное воспаление.
Певица отметила, что при отсутствии оперативного вмешательства абсцесс мог привести к ее гибели.
Джексон также призналась, что во время операции отказалась от анастезии. По ее словам, процедура была крайне болезненной.
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"Это была самая сильная боль, которую я испытывала в жизни", - отметила она.
На следующий день после операции девушка уже смогла выступить вместе со своей группой The Soundflower на благотворительном мероприятии.