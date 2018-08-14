Мир Дочери Майкла Джексона сделали болезненную операцию без анестезии

2018-08-15 11:14 120

Дочь Майкла Джексона, 20-летнюю Пэрис, экстренно прооперировали. По словам девушки, у нее было удалено с тела кнупное гнойное воспаление. 

Певица отметила, что при отсутствии оперативного вмешательства абсцесс мог привести к ее гибели.

Джексон также призналась, что во время операции отказалась от анастезии. По ее словам, процедура была крайне болезненной.

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"Это была самая сильная боль, которую я испытывала в жизни", - отметила она.

На следующий день после операции девушка уже смогла выступить вместе со своей группой The Soundflower на благотворительном мероприятии.

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