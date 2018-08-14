Украина За неделю корью в Украине заболели 771 человек

2018-08-14 22:00 159

Всего с начала 2018 года корью в Украине заболело 28 889 человек – 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.

В Украине с 6 по 12 августа корью заболели 771 человек – 327 взрослых и 444 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения во вторник, 14 августа.

По данным ведомства, всего с начала 2018 года корью в Украине заболело 28 889 человек – 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5634 человека: 1773 взрослых и 3861 ребенок), Закарпатской (2956 человек: 551 взрослый и 2405 детей), Ивано-Франковской (2702 человека: 774 взрослых и 1928 детей), Одесской (2284 человек: 1150 взрослых и 1134 ребенка), Тернопольской (1536 человек: 598 взрослых и 938 детей) областях. В Киеве заболели 1986 человек: 1230 взрослых и 756 детей.

Отметим, всего с начала года от осложнений кори в Украине умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.