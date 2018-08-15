Украина КАРТА Ситуация на Донбассе: под обстрелами погиб солдат ВСУ, еще трое получили ранения

2018-08-15 09:40 156

В течение минувших суток сепаратисты 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один защитник Украины погиб, трое получили ранения.

"Противник 46 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Кроме того, применялась артиллерия калибром 152 мм, 122 мм и минометы.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцево, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм – защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалика, Лебединского и Водяного.

В течение текущих суток сепаратисты дважды открывали огонь по позициям сил ООС в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

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