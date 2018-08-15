Политика В Киеве раскрыли циничный кремлевский сценарий помилования Олега Сенцова

2018-08-15 15:46 222

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что для освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова его личное обращение с ходатайством о помиловании не является обязательным условием.

"Савченко не просила о пощаде! Цинизм, но о её помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешало Путину помиловать Надежду", - пишет Геращенко в Facebook.

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Она также добавила, что ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров не писали никаких просьб о помиловании.

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