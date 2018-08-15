Политика Зачем успешных чиновников срочно "подвешивают на крючок" уголовных дел и скандалов

2018-08-17 08:09 186

В Украине происходит регионализация украинской политики, когда рейтинги более-менее успешных мэров в три-четыре раза выше рейтингов политиков общенационального уровня.

Для того, чтобы принудить городских глав к примерному политическому поведению, чтобы они "положили все на алтарь победы нынешнего президента", нужно их "подвесить на крючок" уголовных дел и проблемных политических ситуаций.

Об этом журналу "Фокус" рассказал глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя экстренное заседание Совета судей Украины, на котором Генпрокуратуру обвинили в посягательстве на независимость судебной системы.

"Этот процесс должен был продолжаться до президентских выборов. Даже те социологи, которые настроены критично к Кернесу, признают, что он – мэр, пользующийся самой большой поддержкой. На последних местных выборах в 2015 году, когда Кернес был избран мэром Харькова от партии "Видродження", он получил 65,8% голосов харьковчан.

Сейчас, спустя три года, уровень его поддержки составляет около 70%. Даже те, кто ранее не воспринимал его в силу каких-то политических соображений, признают, что он – эффективный городской глава. Соответственно, для власти, рейтинг которой скатывается к показателю жирности дешевого кефира, очень важно заручиться поддержкой городских глав", – считает Андрей Золотарев.

Он также дал оценку судебной реформе, проведенной в Украине.

"Независимость судебной власти сегодня в Украине – вещь, мягко говоря, условная. Если конкретнее, у нас до сих пор в силе телефонное право и политическое давление. И ситуация вокруг судьи по делу Кернеса это лишь подтверждает. Она красноречиво демонстрирует, чего стоит разрекламированная властью судебная реформа.

По ходу процесса, наверное, любой студент-юрист понял бы, что дело сфабриковано, прямых доказательств никаких нет и т. д. Обратите внимание, что Кернес, который передвигается на инвалидной коляске, посетил все 75 заседаний суда, а 19 прокуроров прикрываются справками о нетрудоспособности. Если Порошенко декларировал "жизнь по-новому", то судебная реформа должна была быть первой и главной из всех его реформ.

Нужно было исключить фактор заказных решений, за деньги и по звонкам, власть должна была сама отказаться от использования такого инструмента. Для этого нужна политическая воля, исходящая от первого лица. Пока этого не произойдет, все разговоры о судебной реформе останутся разговорами", – добавил политолог.

Напомним, 10 августа судья Киевского суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против Геннадия Кернеса, мотивировав это отсутствием заинтересованности стороны обвинения. В тот же день заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская назвала мотивацию судьи "абсолютной чушью", обвинила его в вынесении заведомо незаконного решения и пригрозила открытием уголовного производства в отношении судьи.

Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook пояснил, что прокуроры не присутствовали на заседании суда, так как были больны. Он также написал, что судья будет отвечать за заведомо неправосудное решение.

В ответ на заявления правоохранительных органов Совет судей Украины 13 августа собрался на свое экстренное заседание, на котором обвинил ГПУ в посягательстве на независимость судебной системы.