Украина фото На Троещине пьяный евробляхер сбил семью на переходе и сбежал с места ДТП

2018-08-15 14:45 147

На столичной Троещине сегодня пьяный водитель иномарки на евробляхах сбил семью на пешеходном переходе, а потом, скрывшись с места аварии, вылетел на трамвайные пути.

Об этом сообщил основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов со ссылкой на очевидцев.

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По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. Движение трамваев парализовано.

Пострадавшей женщине оказали помощь медики скорой. Она госпитализирована в больницу скорой помощи.

"Ув. водителя, не пейте за рулем! Вы можете не только себя лишить жизни, но и других участников движения", - пишет Антонов.