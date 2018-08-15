На столичной Троещине сегодня пьяный водитель иномарки на евробляхах сбил семью на пешеходном переходе, а потом, скрывшись с места аварии, вылетел на трамвайные пути.
Об этом сообщил основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов со ссылкой на очевидцев.
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По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. Движение трамваев парализовано.
Пострадавшей женщине оказали помощь медики скорой. Она госпитализирована в больницу скорой помощи.
"Ув. водителя, не пейте за рулем! Вы можете не только себя лишить жизни, но и других участников движения", - пишет Антонов.