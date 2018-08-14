Украина Украинцам могут запретить покупку евроблях: готовят жесткие меры

2018-08-14 20:00 195

 

Начальник полиции Киева предлагает легализировать все «евробляхи» и тут же запретить ввоз новых

Власти обеспокоены с ситуацией, которая сложилась с нерастаможенными автомобилями на еврономерах, и готова принимать жесткие меры.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает Политека.

По мнению главного полицейского Киева, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, нужно вносить жесткие изменения в законодательство. Также он заявил, что при необходимости, такие автомобили можно просто убрать с улиц.

«Я вообще не понимаю: в суверенном государстве существует целый пласт автомобилей с непонятными номерами», — подчеркнул Крищенко.

Кроме того, начальник столичной полиции считает, что проблема евроблях в Украине не может оставаться нерешенной. Одним из методов решения проблемы Крищенко называет тотальную легализацию всех ввозимых нерастаможенных автомобилей и запрет ввоза таких в дальнейшем.

«Да, есть дипломаты — у них официальная регистрация, есть транзитные машины, приехали и уехали. Но практику ввоза таких автомобилей нужно запретить. Легализовать все, что есть, за какие-то деньги, и запретить», — отметил Корищенко.

Также сообщается, что ежемесячно в Украину ввозят 50-60 тысяч авто на еврономерах.

Отметим, что Закон о легализации нерастаможенных автомобилей на еврономерах парламентарии обещали рассмотреть в сентябре. «Евробляхеры» обещание не забыли и готовят к началу сессии масштабную акцию в правительственном квартале. Они также выдвинули новые требования к законопроекту, которые хотят увидеть ко второму чтению документа.

В частности, они требуют исключить из формулы расчета ставки растаможки возраст авто, понизить ставку растаможки, ввести льготную растаможку (отменить плату для ветеранов войны и инвалидов первой и второй категории, ввести 50% ставки для УБД).

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