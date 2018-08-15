Украина Какие улицы Киева и когда перекроют из-за репетиций парада ко Дню Независимости

2018-08-15 15:14 108

Как сообщили в КГГА, в столице из-за репетиций парада ко Дню Независимости 18, 20 и 22 августа ограничат движение транспорта. 

Так, 18 августа с 17:30 и 20, 22 августа с 18:45 до окончания тренировок движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади.

Кроме этого, 18 августа с 17:00 и 20, 22 августа с 17:45 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта:

  •  во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту: парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на ул. Победы - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;
  •  во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская и Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;
  •  после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская и Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222;
  • во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербаковского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;
  • во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;
  •  после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

ПАРАД В КИЕВЕ БУДЕТ НАМНОГО МОЩНЕЕ И ПАФОСНЕЕ, ЧЕМ В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ

В КГГА также отмечают, что 18, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на бульваре Леси Украинки, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.

Вместе с этим в киевском метрополитене сообщили, что на День независимости, 24 августа, работа метро и общественного транспорта будет продлена на 2 часа. С 8:00 в этот день и до завершения торжеств в центре Киева будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" (на ул. Институтскую).

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