Политика Военный парад в Киеве ко Дню Независимости будет намного мощнее и пафоснее, чем в прошлые годы

2018-08-08 13:14 198

В военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. 

"Военный парад будет мощнее, чем в прошлые годы. Он посвящен 27-й годовщине независимости Украины, а также столетию возрождения государственности Украины. В целом, в нем принимает участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники", - сообщил во время репетиции мероприятия глава Минобороны Украины Степан Полторак.

По его словам, что в этом году в подобном действе впервые принимает участие 24 подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Службы безопасности, Национальной гвардии, ГосЧС, полиции и другие силовые подразделения, которые выполняют задачи по охране и обороне нашей страны.

Кроме того, к участию в военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины были приглашены международные партнеры Украины, 15 из которых уже подтвердили свое прибытие.

"Во время военного парада мы впервые покажем прохождения механизированной колонны, новые образцы вооружения и техники, которые уже поставлены на вооружение ВСУ, приняты и уже есть в войсках. Также будут показаны образцы вооружения, которые являются перспективными и сейчас проходят государственное испытание", - подчеркнул министр.

Подготовка к действу проходит в плановом режиме, 10 августа будет проведена генеральная тренировка механизированной колонны.

Она тренируется отдельно на Озерном аэродроме возле Житомира, - сказал Полторак.

Генеральные репетиции на Крещатике состоятся 18-го, 20-го и 22-го августа.

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет жарко, но к ночи температура упадет до +15°C

2018-08-08 12:43 207

фото Трагедия на Сырце: объезжая пешехода-нарушителя иномарка сбила мужчину с ребенком

2018-08-08 11:15 312

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-08-08 08:39 463741

КАРТА Прогноз погоды: В Украине ожидаются жаркие дни и по-осеннему прохладные ночи

2018-08-07 11:42 378

Еще новости в разделе "Политика"

Последнее предупреждение: США пригрозили Украине из-за газа

2018-08-08 16:30 39

Стало известно, о чем Трамп и Путин договорились в Хельсинки за закрытыми дверями

2018-08-08 13:42 231

Военный парад в Киеве ко Дню Независимости будет намного мощнее и пафоснее, чем в прошлые годы

2018-08-08 13:14 198

У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля

2018-08-08 09:40 456
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Последнее предупреждение: США пригрозили Украине из-за газа 2018-08-08 16:30 39
Стало известно, о чем Трамп и Путин договорились в Хельсинки за закрытыми дверями 2018-08-08 13:42 231
Военный парад в Киеве ко Дню Независимости будет намного мощнее и пафоснее, чем в прошлые годы 2018-08-08 13:14 198
У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля 2018-08-08 09:40 456

Лента

16:30 Последнее предупреждение: США пригрозили Украине из-за газа
16:20 Гражданин Украины прикидывался румыном, чтобы въехать в Евросоюз
16:10 Комментаторам понравится - в чемпионате Украины появился футболист с оригинальной фамилией
16:05 Ученые рассказали, почему опасно есть хлеб
видео 16:00 В Одессе перед матчем "Мариуполь" - "Бордо" на стадионе "Черноморец" покрасили траву
16:00 Украинцев предупредили о серьезной сезонной опасности
15:45 Голкипера «Динамо» Дениса Бойко во время матча Лиги чемпионов укусила оса
15:16 Экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона обвинили в исламофобии
документ 14:43 Обнародовано обращение Олега Сенцова о голодовке, врачах и Симферополе
14:15 В Тель-Авиве возложили вину за кровопролитие в Секторе Газа на Египет