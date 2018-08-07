Политика Военный парад в Киеве ко Дню Независимости будет намного мощнее и пафоснее, чем в прошлые годы

2018-08-08 13:14 198

В военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники.

"Военный парад будет мощнее, чем в прошлые годы. Он посвящен 27-й годовщине независимости Украины, а также столетию возрождения государственности Украины. В целом, в нем принимает участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники", - сообщил во время репетиции мероприятия глава Минобороны Украины Степан Полторак.

По его словам, что в этом году в подобном действе впервые принимает участие 24 подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Службы безопасности, Национальной гвардии, ГосЧС, полиции и другие силовые подразделения, которые выполняют задачи по охране и обороне нашей страны.

Кроме того, к участию в военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины были приглашены международные партнеры Украины, 15 из которых уже подтвердили свое прибытие.

"Во время военного парада мы впервые покажем прохождения механизированной колонны, новые образцы вооружения и техники, которые уже поставлены на вооружение ВСУ, приняты и уже есть в войсках. Также будут показаны образцы вооружения, которые являются перспективными и сейчас проходят государственное испытание", - подчеркнул министр.

Подготовка к действу проходит в плановом режиме, 10 августа будет проведена генеральная тренировка механизированной колонны.

Она тренируется отдельно на Озерном аэродроме возле Житомира, - сказал Полторак.

Генеральные репетиции на Крещатике состоятся 18-го, 20-го и 22-го августа.