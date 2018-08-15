Мир Двое украинцев пострадали при обрушении моста в Генуе

2018-08-15 21:00 216

 

Пострадавшие сейчас находятся в больнице "Сан Мартин"

В префектуре города Генуя двое украинцев пострадали в результате обрушения моста. Об этом украинское консульство в Милане сообщило в Facebook.

"Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь. В другие больницы "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию ни поступали", - говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным в результате обвала моста погибли по меньшей мере 39 человек. Среди погибших трое несовершеннолетних: ребенок 8 лет и два подростка в возрасте 13 и 16 лет. Кроме того, из-за обвала моста в Италии ранения получили 16 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. Ранее в департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет.

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