Украина Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в Украине

2018-08-15 20:00 363

 

В южной и восточной части Украины сохранится очень жаркая и сухая погода, на остальной территории ожидаются дожди.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает «Интерфакс-Украина«.

В четверг, 16 августа, в западных и северных регионах, а также в Винницкий области ожидаются кратковременные дожди и грозы, на Закарпатье и Прикарпатье местами сильный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем в южных и восточных областях 31-36°, в северных и западных областях 24-29°, в Карпатском регионе 20-23°, на остальной территории 30-34°.

В Киеве 16 августа ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

В пятницу, 17 августа, ночью без осадков, днем в западных и северных регионах местами ожидается кратковременный дождь с грозой, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в южных и восточных областях ночью 19-24°, днем 32-37°; на остальной территории ночью 14-19°, днем в западных и северных областях 24-29°, в центральных областях 29-34°.

В Киеве 17 августа ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

По состоянию на 9:00 среды, 15 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 24°.

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