Украина На житомирской трассе погиб украинский солдат, который ехал на свою свадьбу

2018-08-16 10:14 237

На трассе Житомир-Бердичев в ДТП погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72 отдельной механизированной бригады Александр Лищук, который ехал на собственную свадьбу. 

"Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться 16 августа. И в результате крупного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года", - сообщает пресс-служба оперативного командования Север в Facebook.

В штабе рассказали, что погибший с 2005 года боец проходил службу в вооруженных силах, с 2014 года принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Вместе со своим вторым батальоном он защищал Мариуполь, Гуково, Червонопартизанск, Волноваху и Гранитное, затем был на терриконах вокруг Докучаевска, а в 2016-2017 году - в Верхнеторецком. В последнее время он выполнял боевые задачи на Луганщине.

Отмечается, что прапорщик вскоре должен был стать не только мужем, но и отцом.

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