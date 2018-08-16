Украина видео Попавший в ДТП экс-нардеп Мирошниченко уверяет, что ехал по пр. Победы 50 км/час

2018-08-16 11:43 183

Бывший народный депутат от партии Свобода Игорь Мирошниченко попал в аварию на проспекте Победы в Киеве. По данным СМИ, столкнулись два автомобиля − Honda и BMW Мирошниченко.

Водитель Honda утверждает, что двигался по третьей полосе со скоростью 90 км/ч. В это время его подрезал автомобиль, который проехал мимо, а он врезался в BMW, за рулем которого ехал бывший нардеп.

"Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло", − заявил водитель Honda.

Мирошниченко утверждает, что ехал по одной из наиболее быстрых магистралей столицы со скоростью 50 км/час.

"Я услышал сзади звук, похожий на звука байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", − отметил экс-нардеп.

Напомним, максимальная разрешенная скорость движения на проспекте Победы составляет 50 километров в час.