Украина КАРТА Жертвы "хлебного перемирия": Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-08-16 15:14 123

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 43 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе шесть раз из тяжелого вооружения, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, террористы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных направлениях огонь велся из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82-мм.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибром 120-мм Светлодарск и Гнутово, а калибром 82-мм - защитников Крымского, Луганского и Гнутово", – говорится в сообщении.

Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Сепаратисты прицельно обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В течение текущих суток противник трижды открывал огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Светлодарск, Павлополь и Водяное.

"Следует отметить, что этой ночью враг впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 Град. Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска. Также по этим позициям враг открывал огонь из миномета калибром 120-мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил текущих суток нет", – подытожили в штабе.