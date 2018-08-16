Политика В деле о конфискации коррупционных активов Павла Лазаренко подпишут "мировую"

2018-08-17 14:46 168

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко совместно с правоохранителями США разрабатывают соглашение о "примирении" в деле о конфискации активов бывшего чиновника.

Как сообщает Kyiv Post, представители правительства США уже подали ходатайство в федеральный суд в Вашингтоне о согласовании "общих контуров урегулирования" дела Лазаренко.

"Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", − указано в документе.

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При этом федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу, чтобы стороны сосредоточили свое внимание на разработке указанного соглашения.

Напомним, в США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В ноябре 2009 года он был окончательно осужден, а 1 ноября 2012 года Лазаренко вышел на свободу из американской тюрьмы.

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