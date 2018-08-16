Политика Голодающего Сенцова сделали разменной монетой в большой политике

2018-08-17 16:27 132

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан считает, что ее брата используют как товар, и сейчас идут торги.

"Олега однозначно используют как товар сейчас. Идут торги. И я пока не знаю, чем все это закончится. Это грустно… Он просто разменная монета", - сказала она.

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Как сообщает "Радио Свобода", сам Сенцов не собирается просить помилования у президента РФ Владимира Путина.

Также она сообщила, что политзаключенный разговаривал со своей мамой по телефону, и голос у него был бодрый, однако напомнила, что Сенцов никогда не жалуется на состояние здоровья и просит не пугать маму.

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Напомним, приговоренный российским судом к 20 годам лишения свободы за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 95-й день. Он объявил голодовку 14 мая текущего года. Его главное требование к властям России - освободить 64 украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах. По последней информации, Сенцов переживает 3-й кризис, и его здоровье в критическом состоянии. Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что он похудел на 30 кг. Начались проблемы с сердцем, почками и печенью.