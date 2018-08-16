Мир В США провели самые масштабные в истории учения по кибербезопасности

2018-08-17 19:33 126

В США провели общенациональные киберучения по безопасности выборов. 

"Эти трехдневные учения, первые подобного рода, должны помочь МВБ, нашим федеральным партнерам, официальным лицам избирательных комиссий на уровне штатов и на местном уровне, а также частным поставщикам (оборудования для выборов) разработать наилучшую практику по улучшению планирования на случай киберинцидентов, по улучшению подготовки, идентификации, реагирования и восстановления", − сообщило министерство внутренней безопасности страны.

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В учениях приняли участие 44 штата из 50 и столичный округ Колумбия, а также Пентагон, Минюст, офис директора национальной разведки, Агентство национальной безопасности, Киберкомандование ВС США и другие организации.

"Сценарий основывался на комбинации действительных событий по всему миру, а также на потенциальных рисках для инфраструктуры выборов", − указали в МВБ США.

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По заявлению министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, результаты учений были положительными, удалось отладить связь между частным сектором, местными властями и федеральным правительством.

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