Политика Суд Малайзии не смог принять решение по убийцам брата Ким Чен Ына

2018-08-17 12:14 165

Верховный суд Малайзии отклонил просьбу защиты оправдать двух главных обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама - старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Суд в Шах-Аламе постановил продолжить разбирательство по делу 26-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа и 29-летней вьетнамки Доан Тхи Хуонг.

Судья заявил, что прокуратура представила достаточные доказательства вины женщин. На основании этих доказательств можно сделать вывод о "хорошо спланированном заговоре" между двумя женщинами и четырьмя подозреваемыми из КНДР, добавил он и предложил стороне защиты представить ее свидетелей.

Адвокаты обвиняемых настаивают, что те не знали о планах отравления. По их словам, женщины думали, что участвовали в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовитая. Одна из обвиняемых рассказала, что за свою работу получила гонорар, равный в пересчете 85 евро. В свою очередь судья Азми Ариффин заявил, что убийство Ким Чен Нама "не было шуткой".

Обе женщины остаются главными обвиняемыми в длящемся уже семь месяцев судебном процессе, им грозит смертная казнь. По версии обвинения, приблизившись сзади к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура, женщины нанесли на его лицо состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. То, что это были именно они, доказывают записи камер видеонаблюдения.

Расследование, проведенное малайзийскими властями, показало, что за этим убийством стоят власти КНДР. В организации преступления следователи подозревали нескольких граждан Северной Кореи - работников министерства госбезопасности и МИДа, никого из них задержать не удалось. США тоже обвинили Пхеньян в отравлении Ким Чен Нама и на этом основании ввели новые санкции против Северной Кореи.

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