Омелян заявил, что в Москву будут ходить только медведи

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о новых ограничениях в сообщении с Российской Федерацией. Соответствующий пост был обнародован на странице главы Мининфраструктуры в Facebook.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - говорится в сообщении.
Кроме того, в комментарии Интерфакс-Украина министр уточнил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, о котором сообщалось ранее.