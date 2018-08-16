Политика Омелян заявил, что в Москву будут ходить только медведи

2018-08-16 16:33 93

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о новых ограничениях в сообщении с Российской Федерацией. Соответствующий пост был обнародован на странице главы Мининфраструктуры в Facebook.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в комментарии Интерфакс-Украина министр уточнил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, о котором сообщалось ранее.