Политика Омелян заявил, что в Москву будут ходить только медведи

2018-08-16 16:33 93

 

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о новых ограничениях в сообщении с Российской Федерацией. Соответствующий пост был обнародован на странице главы Мининфраструктуры в Facebook.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в комментарии Интерфакс-Украина министр уточнил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, о котором сообщалось ранее.

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