Политика Порошенко рассказал, что Меркель "скоординировала позиции" с ним накануне встречи с Путиным

2018-08-16 18:00 219

Президент Петр Порошенко сегодня поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне встречи канцлера и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба президента на странице в Facebook.

Порошенко напомнил Меркель об украинских заложниках и политических заключенных, которые содержатся в России и на неподконтрольных территориях, и подчеркнул необходимость срочного освобождения Олега Сенцова, который продолжает голодовку.

Лидеры Украины и Германии скоординировали позиции перед приездом приезда в РФ, обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия по мирному урегулированию, пишет пресс-служба Порошенко.

Напомним, что Меркель и Путин встретятся в Германии 18 августа. Встреча Меркель и Путина пройдет в замке Мезеберг - резиденции правительства ФРГ, расположенной неподалеку от Берлина. Темами переговоров станут внешнеполитические вопросы: в частности, война в Сирии, ситуация на востоке Украины, а также энергетическая сфера.