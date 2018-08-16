Мир В Крыму заявили, что запустят паромное сообщение с Турцией

2018-08-16 19:00 177

 

Россия планирует возобновить паромное сообщение аннексированного Крыма с Турцией до конца осени.

Об этом сообщил гендиректор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, пишет ТАСС.

"Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами о начале работы прямой автопаромной линии Турция - Крым - Турция. Время, когда запустим, считаю, будет осенью", - сказал он.

По словам Волкова, предполагается, что паром сможет ходить в Турцию из порта Керчь, ближайшего к автомобильному мосту через Керченский пролив.

О портах, которые будут задействованы в Турции, пока ничего не известно.

Представитель РФ отметил, что паромная линия будет использоваться для доставки овощей и фруктов из Турции и мяса - из Крыма.

"Порты и службы готовы. Предоставляются комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора", - отметил Волков.

По его словам, морское пассажирское сообщение с Турцией планируется запустить в 2019 году.

"В связи с потеплением отношений России и Турции, думаю, мы сработаем", - добавил Волков.

Как известно, между Одессой и турецким Стамбулом курсируют паромы.

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