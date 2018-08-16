Украина В КГГА объяснили, почему впервые затопило Крещатик

2018-08-16 17:00 222

В результате ночной грозы в Киеве повалено более 200 деревьев, несколько домов получили повреждения.

Об этом в четверг на брифинге сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает Liga.net.

"Всего повалено больше 200 деревьев, повалено 5 опор электропередач, есть повреждения крыш и фасадов домов", – отметил он.

Отвечая на вопрос, почему затопило Крещатик, чего раньше не бывало, Пантелеев отметил, что там сейчас слой в 10 см ила, который и забил ливнеприемники.

Глава Киевавтодора Александр Густелев добавил, что на некоторых участках Крещатика остатки воды составили 20 см.

"Это нонсенс, такого никогда не было", – сказал он, отметив, что причиной тому стал мусор, ветки деревьев и листья.

В КГГА говорят, что больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и часть Деснянского района, а именно Лесной массив.

В частности, наибольшие повреждения получило здание на углу улиц Крещатик и Хмельницкого – с фасада снесло баннер.

На бульваре Верховной Рады на припаркованный автомобиль Таврия упал бетонный столб, разрубив его пополам.

Ранее сообщалось, что после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других улиц столицы.