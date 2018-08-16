Политика В Украине предложили построить железную дорогу от Китая до ЕС в обход России

2018-08-16 18:30 243

 

Высокоскоростную магистраль планируют задействовать и для пассажирских, и для грузовых перевозок

Специалисты предложили построить высокоскоростную железную дорогу из Китая в Европу через Украину. Магистраль, по задумке авторов идеи, соединит Поднебесную с семью государствами – Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Украиной и Польшей. Об этом заявил президент ассоциации "Высокоскоростные магистрали" Виктор Мироненко на круглом столе в рамках инициативы "Один пояс – один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

Проект предполагает создание альтернативного Нового Шелкового пути из Китая в Европу. Общая длина ж/д коридора должна составить 5100 км (без учета морских отрезков), что на 200 км короче Евразийского сухопутного моста (Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – Польша), по которому сейчас проходят контейнеры из Китая в Евросоюз.

"Эти 200 км позволят сэкономить как минимум 4,5 млрд долларов при средней стоимости 1 км высокоскоростной железной дороги в 21 млн долларов", – цитирует Мироненко ЦТС.

Согласно представленной презентации, высокоскоростную магистраль планируют задействовать для пассажирских и грузовых перевозок. Прогнозные данные грузо- и пассажиропотока в ходе дискуссии не озвучивались.

Проект пока является лишь концепцией и требует технико-экономического обоснования.

Ранее сообщалось, что Шелковый путь из Китая в Европу пройдет через Украину. Сейчас китайско-европейское железнодорожное сообщение налажено между 28 городами Китая и 29 городами в 11 европейских странах.

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