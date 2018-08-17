Политика Сестра Сенцова рассказала, в каком случае Путин освободит украинского режиссера

2018-08-18 08:00 222

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин может согласиться освободить незаконно осужденного Олега Сенцова при условии, что почувствует истощение от натиска мира, который требует отпустить украинского режиссера. Об этом рассказала сестра пленника Кремля Наталья Каплан в интервью изданию "Дождь".

По ее словам, вряд ли кому-то удастся повлиять на власть РФ и добиться, чтобы Сенцов оказался на свободе.

"Максимум, возможно, просто измотать Путина. Говорили об этом с Ахтемом Чийгозом, тоже бывшим украинским политзаключенным. Он считает, что Путина можно просто измотать, и он поймет, что это все бессмысленно, и скажет: "Да забирайте уже, просто отстаньте". Возможен такой вариант", – заметила Каплан.

Также женщина рассказала, что не особенно полагается на какие-то договоренности с президентом России.

"Что касается торгов, опять же, насколько я знаю, Путину предлагали очень много и все время – или молчание, или отказ. Вообще относительно Олега он практически всегда просто отмалчивается", – добавила сестра Сенцова.

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