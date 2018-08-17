Мир Ученые рассказали, как влияет шампанское на женщин

2018-08-18 14:00 153

 

Исследователи выяснили, что при употреблении шампанского повышается защита организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера. Об этом сообщает 1NEWS.

По словам специалистов, в шампанском содержатся компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели. В то же время ученые предостерегли, что употреблять более 100 миллилитров напитка в день не стоит.

Кроме того, нейробиологи из Соединенных Штатов Америки добавили, что вино является лучшим продуктом для активации мозговой деятельности, если употреблять его в умеренных количествах.

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