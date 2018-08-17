Мир Пентагон: китайская армия учится наносить удары по американским целям

2018-08-18 12:30 174

В последние годы вооруженные силы Китая увеличили количество операций с использованием бомбардировщиков, "вероятно, тренируясь наносить удары" по США и их союзникам.

Об этом говорится в докладе Пентагона, пишет Reuters.

В ежегодном докладе подчеркиваются усилия Китая по усилению своего глобального влияния, в частности, отмечается, что расходы на оборону Китая в 2017 году, по оценкам Пентагона, превысили 190 млрд. долл. США

"За последние три года НОАК (Народно-освободительная армия Китая – ред.) быстро расширила свои надводные зоны операций с использованием бомбардировщиков, набирая опыт в критических морских районах и, вероятно, обучаясь ударам по целям США и их союзников", - говорится в докладе.

В докладе говорится, что, хотя НОАК продолжает расширять свою деятельность, неясно, какой мессидж Пекин стремится отправить "помимо демонстрации улучшенных возможностей".

В этом году впервые несколько китайских бомбардировщиков приземлились на спорном острове в Южно-Китайском море.

В январе Пентагон в центр новой национальной стратегии обороны поместил противостояние Китаю и России.

В докладе Пентагона говорится, что, несмотря на прогнозируемое замедление темпов экономического роста, официальный бюджет обороны Китая к 2028 году составит более 240 млрд. долл. США.

Также американские военные отмечают, что космическая программа Китая быстро развивается.

"НОАК продолжает укреплять свои военные космические возможности, несмотря на свою публичную позицию в отношении милитаризации космоса", - сказано в сообщении.

В этом месяце администрация президента Дональда Трампа объявила об амбициозном плане создания к 2020 году "космических сил" в качестве шестого рода войск.