Украина Приходят, отбирают и вы снова без авто: украинцев предупредили об опасности

2018-08-19 10:00 234

 

В Украине появилась новая схема мошенничества с автомобилями на еврономерах.

Об этом рассказал автоблогер Николай Бабиков.

«Все происходит в лучших традициях сериала «Бригада». Приходят, отбирают и вы снова без авто», — рассказывает блогер.

Мошенничество, по словам Бабикова, основано на том, что в технический паспорт автомобиля вписан некий совладелец — иностранец или зарубежная частная компания.

«Когда люди берут авто на еврономерах, то на это не обращают внимания, или даже просят вписать себя в техпаспорт. Но это не имеет никакого значения. Там уже есть владелец — физическое лицо или зарубежная частная компания, у которой вы вроде как арендовали автомобиль. Потом эти люди появляются у вас, срывают номера и заявляют, что автомобиль их. Владелец фирмы говорит, мол, вы в аренду взяли авто, а теперь я его забираю, все — время истекло», — отметил Бабиков.

По его словам, такие случаи уже есть в Одессе и Харькове. И сделать ничего нельзя, потому что формально они правы. «Единственное спасение — организовываться в группы и вызывать помощь в случае чего», — говорит Бабиков.

Автоблогер считает, что это новый вид мошенничества — хозяева литовских фирм просто договариваются и выбивают деньги. Чаще всего жертвами обмана становятся те украинцы, кто покупают авто на еврономерах уже здесь, в Украине.

В то же время автоюрист отмечают другую проблему у владельцев евроблях. Известно, если виновные водители таких автомобилей покидают место ДТП, отыскать того, кто возместит ущерб, невозможно. Но в случае, если сам водитель такой иномарки не виновен в аварии, добиться получения денег на ремонт будет очень сложно.

«Страховые компании просто отказываются выплачивать ущерб без доверенности настоящих владельцев. А где ее взять? Решить проблему можно только через суд, а это займет очень много времени», — резюмировар правозащитник.

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