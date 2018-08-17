Украина Украинцам навсегда отключат горячую воду

2018-08-19 12:00 204

 

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко выступил за отказ от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы все же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения", - сказал Зубко.

По его словам, заменой централизованному горячему водоснабжению может стать автономное домовое, квартальное или районное. "Во многих городах на сегодняшний день уже практически централизованное водоснабжение отсутствует", - отметил министр.

При этом Зубко подчеркнул, что решение о выборе того или иного варианта водоснабжения находится в компетенции органов местной власти.

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