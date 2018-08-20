Украина КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты резко снизили число обстрелов

2018-08-20 13:44 228

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Как сообщили в штабе ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Потерь среди украинских военных нет.

"Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Пивденного, Железного, Зайцевого, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также вблизи Катериновки противник применил вооружения БМП", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 20 августа, сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Широкино и Лебединское.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 43 обстрела, двое украинских солдат погибли.