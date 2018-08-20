Украина В МИД назвали число украинских туристов, которые находятся в больницах Польши

2018-08-20 17:32 159

В больницах Польши остаются 36 граждан Украины, которые пострадали в прошлую пятницу в результате аварии туристического автобуса.

Как сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, Генконсульство в Люблине продолжает отслеживать ситуацию и оказывать содействие в урегулировании ситуации с ДТП в Перемышле.

"По уточненной информации генерального консула, в больницах остаются 36 человек", - сообщил Погорельцев.

По его данным, сегодня из больницы были выписаны 3 ребенка и 2 взрослых. Также дипломат сообщил, что в понедельник местные власти дадут украинской стороне официальную информацию по поводу ДТП.

Напомним, в Польше вблизи села Лещава-Долишня в ДТП попал автобус со львовскими туристами, среди которых были дети. Погибли три человека, 51 пострадал.

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