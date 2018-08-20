Украина фото Кличко уверен, что нет смысла судиться за пострадавшие в потопах авто

2018-08-20 19:29 114

Вместо этого мэр столицы советует водителям страховать свои машины на случай стихийных бедствий.

Из-за подтопления подземного паркинга в крупном столичном ТРЦ "Гулливер" городская власть проверит другие столичные торгово-развлекательные центры. 

"После пожара в Кемерово мы провели проверки по всему Киеву. Несмотря даже на то, что некоторые владельцы ТЦ - не будем называть фамилии - превентивно заявили, что у них на объектах все в порядке.

Могу сейчас сказать, что после этих потопов - мы, городская власть, снова инициируем соответствующие проверки", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко изданию LB.ua.

КАК УКРАИНСКАЯ СТОЛИЦА И РЕПУТАЦИЯ МЭРА КЛИЧКО ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОЖДЯ

По его словам, владельцы автомобилей могут застраховать свои средства от последствий стихии. Поэтому, он не видит юридических перспектив исков граждан к власти за повреждения автомобилей в результате подтоплений.

"Если страховка покрывает события, обусловленные стихийными бедствиями, то вопрос снимается", - сказал Кличко.

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