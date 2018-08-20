Вместо этого мэр столицы советует водителям страховать свои машины на случай стихийных бедствий.
Из-за подтопления подземного паркинга в крупном столичном ТРЦ "Гулливер" городская власть проверит другие столичные торгово-развлекательные центры.
"После пожара в Кемерово мы провели проверки по всему Киеву. Несмотря даже на то, что некоторые владельцы ТЦ - не будем называть фамилии - превентивно заявили, что у них на объектах все в порядке.
Могу сейчас сказать, что после этих потопов - мы, городская власть, снова инициируем соответствующие проверки", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко изданию LB.ua.
КАК УКРАИНСКАЯ СТОЛИЦА И РЕПУТАЦИЯ МЭРА КЛИЧКО ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОЖДЯ
По его словам, владельцы автомобилей могут застраховать свои средства от последствий стихии. Поэтому, он не видит юридических перспектив исков граждан к власти за повреждения автомобилей в результате подтоплений.
"Если страховка покрывает события, обусловленные стихийными бедствиями, то вопрос снимается", - сказал Кличко.