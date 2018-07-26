фото-видео фото Потоп в Киеве: Как украинская столица и репутация мэра Кличко пострадали от дождя

2018-07-26 08:39 222

Вчера вечером на Киев обрушился мощный ливень, который сопровождался грозой и градом. Улицы столицы оказались затоплены, автомобили буквально тонули в воде, которая потоками шла по проезжей части. Ливневки засорены настолько, что улицы захлебнулись водой, столица Украины стала похожа на Венецию с ее каналами.

Некоторые подземные переходы были затоплены почти до самого потолка, в районе проспекта Победы ветер повалил множество деревьев. 

Из-за сложностей с передвижением транспорта центр столицы сковали масштабные пробки, о чем свидетельствует сервис Google. Кроме того, возникли перебои с движением наземного общественного транспорта.

Как водится, сами киевляне всю вину за произошедший коллапс возложили на действующего мэра Виталия Кличко. В Соцсетях массово начали появляться ироничные фотожабы на столичного градоначальника. Ниже самые яркие снимки и мемы, отражающие большой потоп в Киеве.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-07-26 09:40 459400

Власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев - УПЦ МП

2018-07-25 21:59 390

В Киеве установили новые сроки оплаты за электричество - опоздавших ждет пеня и отключение

2018-07-25 21:00 690

видео Киев накрыл мощный ливень, движение парализовано

2018-07-25 18:04 582

Еще новости в разделе "фото-видео"

видео Требуем освободить! - Pussy Riot выпустила клип в поддержку Олега Сенцова

2018-07-26 10:12 60

фото Потоп в Киеве: Как украинская столица и репутация мэра Кличко пострадали от дождя

2018-07-26 08:39 222

"Дикая и свободная" - звезду "Сумерек" Эшли Грин заметили на нудистском пляже

2018-07-20 22:12 1101

фото Нацбанк вводит в оборот новую банкноту с повышенной системой защиты

2018-07-17 15:46 1083
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

видео Требуем освободить! - Pussy Riot выпустила клип в поддержку Олега Сенцова 2018-07-26 10:12 60
фото Потоп в Киеве: Как украинская столица и репутация мэра Кличко пострадали от дождя 2018-07-26 08:39 222
"Дикая и свободная" - звезду "Сумерек" Эшли Грин заметили на нудистском пляже 2018-07-20 22:12 1101
фото Нацбанк вводит в оборот новую банкноту с повышенной системой защиты 2018-07-17 15:46 1083

Лента

видео 10:12 Требуем освободить! - Pussy Riot выпустила клип в поддержку Олега Сенцова
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 Тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что доверяет репутации Ярмоленко
фото 08:39 Потоп в Киеве: Как украинская столица и репутация мэра Кличко пострадали от дождя
08:10 Евросоюз и США на грани масштабной торговой войны из-за новых пошлин на авто
22:00 Появились подробности обрушения путепровода на Телиги и Кирилловской
21:59 Власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев - УПЦ МП
видео 21:30 В Великобритании гвардеец пнул делающую селфи туристку
21:00 В Киеве установили новые сроки оплаты за электричество - опоздавших ждет пеня и отключение
20:30 С новыми жезлом и радаром. ГАИ возвращается на дороги Украины