фото-видео фото Потоп в Киеве: Как украинская столица и репутация мэра Кличко пострадали от дождя

2018-07-26 08:39 222

Вчера вечером на Киев обрушился мощный ливень, который сопровождался грозой и градом. Улицы столицы оказались затоплены, автомобили буквально тонули в воде, которая потоками шла по проезжей части. Ливневки засорены настолько, что улицы захлебнулись водой, столица Украины стала похожа на Венецию с ее каналами.

Некоторые подземные переходы были затоплены почти до самого потолка, в районе проспекта Победы ветер повалил множество деревьев.

Из-за сложностей с передвижением транспорта центр столицы сковали масштабные пробки, о чем свидетельствует сервис Google. Кроме того, возникли перебои с движением наземного общественного транспорта.

Как водится, сами киевляне всю вину за произошедший коллапс возложили на действующего мэра Виталия Кличко. В Соцсетях массово начали появляться ироничные фотожабы на столичного градоначальника. Ниже самые яркие снимки и мемы, отражающие большой потоп в Киеве.